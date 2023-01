Un ancien rugbyman du Biarritz Olympique devient le premier All-Black à faire son coming-out

Campbell Johnstone, ex-international néo-zélandais, révèle son homosexualité ce lundi matin à la télévision. L'ancien pilier, qui a évolué sous les couleurs du Biarritz Olympique entre 2008 et 2012, veut briser les tabous autour de cette question dans le milieu du rugby.

Âgé de 43 ans, Campbell Johnstone, assume publiquement sur la chaîne One News : "Si je peux être le premier All Black à révéler son homosexualité et qui permet d'empêcher la stigmatisation autour de ces questions, cela peut aider d'autres personnes. Tout le monde saura qu'il y a en un parmi les All Blacks."

Le soutien de tout un pays

Sur les réseaux sociaux, les All-Blacks, avec qui il a joué trois rencontres en 2005, saluent la prise de parole de Johnstone, en mentionnant son numéro de joueur avec l'équipe nationale, le #1056 : "Beaucoup d'amour et de soutien pour le All Black #1056 Campbell Johnstone, pour avoir eu le courage de partager son histoire et aider à créer un jeu plus inclusif."

Le ministre néo-zélandais des Sports, Grant Robertson, lui aussi homosexuel, remercie Johnstone d'avoir "ouvert la voie. Une autre barrière a été brisée."