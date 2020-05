Un an après le titre de l'Aviron Bayonnais, antenne spéciale ce mardi 26 mai sur France Bleu Pays Basque

Le 26 mai 2019, l'Aviron Bayonnais devenait champion de France de Pro D2 et remontait en Top 14. Un an après, France Bleu Pays Basque revient sur l'évènement dans une matinale spéciale ce mardi. Philippe Tayeb, le président du directoire, sera notre invité de 8h10 à 8h45 et répondra à vos questions.

C'était le 26 mai 2019. Ce jour-là, en milieu d'après-midi, le stade du Hameau à Pau s'est mis à trembler. Une secousse ressenti jusqu'à Bayonne et suivie de nombreuses répliques jusque dans la soirée. Le coupable ? Un artificier argentin. Un certain Martin Bustos Moyano qui a fait exploser les tribunes ciels et blanche en inscrivant la pénalité de la victoire face à Brive (21-19), à la dernière seconde de la finale de Pro D2.

Matinale Spéciale sur France Bleu Pays Basque

Un événement pour le club bayonnais et ses supporters qui attendaient un titre depuis 76 ans (1943) et le dernier bouclier de Brennus soulevé. En prime, l'Aviron retrouvait le Top 14. La fête dura des heures, une nuit entière, et même plusieurs jours du côté des joueurs. France Bleu Pays Basque était au coeur de l'événement ce jour-là et ceux qui suivirent pour vous les faire vivre au plus près.

Un an plus tard, ce mardi 26 mai 2020, pour célébrer cet anniversaire et vous faire revivre les émotions ressenties par beaucoup, nous nous replongeons dans cette journée à travers une matinée spéciale. L'occasion également de faire le point, un an après, sur les retombées et les avancées pour le club.

Philippe Tayeb répond à vos questions

Le président du directoire de l'Aviron Bayonnais, Philippe Tayeb, sera l'invité de la rédaction de France Bleu Pays Basque de 8h10 à 8h45 et répondra à vos questions dès 8h15 au 05 59 59 17 17.

Dans le journal de 7h vous pourrez également entendre un résumé, avec des sons d'archives, de ce titre et son contexte. Et nous vous proposerons également une rétrospective sonore et en images de cette finale sur notre page internet francebleu.fr/pays-basque et nos réseaux sociaux.