Un arbitre catalan sélectionné pour la Coupe du monde de rugby au Japon

Perpignan, France

Il y aura au moins un Catalan à la Coupe du monde de rugby 2019 cet automne au Japon : Mathieu Raynal, 37 ans, a été retenu par la World Rugby association parmi les 12 arbitres principaux qui officieront lors de la compétition cet automne au Japon. Une consécration pour le Perpignanais.

La récompense d'années de travail

En mars 2013 Mathieu Raynal se blesse grièvement (quadruple fracture du tibia-péroné, entorse à chaque cheville et fracture de la clavicule) lors d'un match entre Montpellier et le Racing Métro. À force d'abnégation, il parvient à revenir à la compétition et se retrouve sélectionné comme arbitre de touche lors de la dernière Coupe du monde de rugby en 2015. Cette fois, il accède à la toute première marche du podium. Ancien junior de l'USAP, puis professeur de sport, Mathieu Raynal a arbitré son premier match de Top 14 en 2009, avant de devenir arbitre professionnel en 2012.

"Cette sélection en tant qu'arbitre principal c'est une joie immense, résume Mathieu Raynal. On travaille pendant des années pour ça, sachant que la concurrence est très forte. Ce qui fait la différence, c'est la régularité dans les matchs de très haut niveau où il faut éviter les erreurs tout en maintenant un nécessaire équilibre nécessaire entre la règle et le jeu."

Les arbitres français les plus représentés

Quatre Français ont été désignés parmi les 12 arbitres principaux de la Coupe du monde de rugby au Japon cet l'automne, ce qui fait de la France le pays le plus représenté.

Ces arbitres principaux, sélectionnés "au mérite" après visionnage des quatre dernières rencontres internationales, se verront répartir les 48 matches du Mondial. Ils seront entourés de sept assistants et de quatre arbitres vidéo.