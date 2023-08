Un arbitre nantais sur la pelouse de la Beaujoire pour le match entre le XV de France et les Fidji

Un arbitre Nantais sur la pelouse de la Beaujoire, ce samedi, pour le test match entre le XV de France et les Fidji . David Reboursière, qui arbitre au niveau Fédérale 1 en Pays de La Loire depuis dix ans, a été choisi pour faire partie des arbitres de touche de la rencontre. Vous le verrez, depuis les tribunes ou devant votre télé, avec sa tenue officielle orange, entre les bancs de touche. Un deuxième match international pour lui, et cette fois à domicile, devant famille et amis.

ⓘ Publicité

Récompense de 10 ans d'arbitrage dans la Région

David Reboursière arrive au XV de l'Erdre en 2012, et se met à l'arbitrage après des années de rugby. "Je ne voulais pas spécialement devenir coach, et être arbitre me permettait de rester dans le milieu du rugby et rattaché à un club", explique celui qui passe ses week-end au sifflet, pour des matchs masculins comme féminins de Fédérale 1 dans la région. Le 26 février, l'arbitre nantais a déjà été choisi pour être sur la touche à l'occasion du match du tournoi des 6 Nations France-Ecosse (32-21).

Ce sera donc une deuxième expérience pour lui, où il devra tout spécifier de la rencontre, des potentiels cartons aux sorties des joueurs. "Il faut être le plus fluide possible quand il y a des changements ou situations qui arrivent vite". Une belle responsabilité qui récompense aussi son travail quotidien pour être au niveau : "Il faut faire deux ou trois sorties physiques par semaine. C'est important parce que si on a une décision importante à prendre à la 80ème, il faut pouvoir le faire comme à la 1ère", détaille David Reboursière.

Sa femme et ses enfants dans les tribunes

Ce samedi soir sera particulier pour l'arbitre, puisqu'il va travailler sous les yeux de nombreux proches avec qui il avait pris des places pour le match, avant d'être désigné arbitre. Dans les tribunes, il y a aura notamment ses enfants, qui voient leur papa pour la première fois dans ce contexte. "C'est une vraie fierté de voir David arbitrer. Il est passionné par le rugby depuis toujours, et il a transmis cette passion à nos enfants. Samedi on va encourager à la fois le XV France mais aussi les arbitres et particulièrement David", raconte sa femme, Hélène Reboursière.

David Reboursière lors d'un match Crabos entre le Stade Rochelais et Soyaux-Angoulême. - DR

David, lui, sera totalement neutre pour cette fois. "Si jamais un Bleu traverse le terrain à la dernière minute pour aller marquer un essai, on ne va pas s'amuser à courir en étant tout fou, on reste neutre il n'y pas pas de supporter cette fois." En revanche, il remettra sa cape de supporter dès le début du Mondial, en France, à partir du 8 septembre. Il a d'ailleurs des places pour la finale et espère aller y encourager les Bleus.