Un cinquième cas de Covid dans l'effectif montpelliérain avant le match de coupe d'Europe

Le Montpellier Hérault Rugby a annoncé un cinquième cas de Covid-19 au sein de son effectif à la suite des tests effectués lundi 13 décembre. "L'équipe procède aujourd'hui à des entraînements par groupes séparés avant d'être testés à nouveau ce mercredi 15 décembre", précise le MHR dans un communiqué. Après la 1re journée de Champions Cup et la défaite sur la pelouse des Anglais d'Exeter (42-6), deux joueurs et deux membres de l'encadrement avaient déjà été testés positifs et placés à l'isolement. Ce nouveau cas fait planer le doute sur la tenue du match vendredi en coupe d'Europe contre les Irlandais du Leinster au GGL Stadium.

Selon le règlement de l'organisateur de la coupe d'Europe, si l'une des équipes ne peut être en mesure de disputer cette rencontre elle sera déclarée forfait.