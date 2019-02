Un Club XV 100% Gers lundi soir !

Auch, France

Club XV 100% Gers ! Comme chaque lundi entre 18 heures et 19 heures, on décortique l'actualité rugby sur France Bleu Occitanie. Emission spéciale ce lundi puisque nous serons en direct du stade Jacques-Fouroux à Auch.

Pour cette émission en public, on s'intéressera au rugby gersois avec de nombreux invités. Parmi eux, Stéphane Graou ancien pilier international et toujours actif au club, le président du RCA Jean-Michel Justumus ou encore l'entraîneur de l'équipe première Grégory Menkarska. L'occasion d'évoquer la formation gersoise et la renaissance de ce club mythique.

Le tout au lendemain du crunch dans le Tournoi des 6 Nations (trois Gersois sur la feuille de match côté XV de France avec Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit). Sans oublier le sélectionneur Jacques Brunel.

Rendez-vous lundi à 18 heures sur France Bleu Occitanie.