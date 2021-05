Un coup dur pour l'USAP avant la demi-finale

C'est un gros coup dur pour l'USAP en vue de sa demi-finale contre Oyonnax (ce dimanche à 15h30). Le club catalan devra faire sans son pilier droit Davit Kubriashvili pour la demi-finale contre Oyonnax, dimanche à 15h30. Le pilier, en délicatesse avec son biceps, avait manqué les derniers matchs de la phase régulière et ne pourra finalement pas tenir sa place dimanche.

Arrivé en début de saison, le géorgien a été précieux pour le club catalan. En cas de qualification en finale pour l'USAP, il semble improbable de le voir revenir. L'USAP à ce poste peut compter sur Siua Halanukonuka, Vakhtang Jintcharadze et Akato Fakatika.

L'USAP qui s'est préparée la semaine dernière à Falgos effectuera deux répétitions cette semaine sur la pelouse d'Aimé-Giral (mercredi et samedi). Des joueurs importants rejoignent le groupe : le troisième ligne Lucas Bachelier, l'arrière Melvyn Jaminet et l'ouvreur Patricio Fernandez. Ils sont de nouveau opérationnels tout comme l'est aussi de nouveau le demi-de-mêlée Sadek Deghmache, de retour de suspension.