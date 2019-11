Un départ de Morgan Parra de l'ASM : rien n'est fait!

Clermont-Ferrand, France

C'est une supposition qui a secoué le petit monde du rugby français et encore plus la Yellow Army. Morgan Parra envisage un possible départ de l'ASM. L'information publiée par La Montagne reste encore au conditionnel mais ce qui paraissait totalement impensable n'est plus tout à fait impossible.

Morgan Parra a confié à France Bleu Pays d'Auvergne qu'il réfléchissait à un possible départ. Le capitaine de l'ASM aura 31 ans la semaine prochaine (le 15 novembre), c'est peut être le moment de vivre un dernier challenge, découvrir un autre club et une autre façon d'appréhender le rugby. Il attend donc de voir les propositions des clubs qui pourraient être intéressés.

Un contrat renouvelé jusqu'en 2022

Ils devraient être nombreux car Morgan Parra c'est une référence. En un peu plus de dix saisons, il a disputé 235 matches en jaune et bleu (174 en Top 14 et 61 en Coupe d'Europe), marqué 1783 points. Et ce n'est pas terminé! C'est surtout le patron de l'équipe, le demi de mêlée des deux Brennus et le chouchou du public qui apprécie un joueur qui se livre totalement sur le terrain.

Les supporters vivraient assez mal le départ d'un joueur aussi emblématique. Qui n'est pas encore parti! Car si Morgan Parra reconnait qu'il étudie cette éventualité, il est loin d'avoir pris sa décision. Il doit notamment prendre en compte de nombreux paramètres et notamment son contrat avec l'ASM qui court encore jusqu'en 2022. Bref, tout reste possible et le vrai ou faux départ du capitaine des jaunes et bleus va certainement beaucoup faire parler dans les jours et les semaines à venir.