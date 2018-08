Le derby de la 8e journée de Fédérale 1 de rugby entre Saint-Jean-de-Luz et Anglet se jouera au stade Jean-Dauger de Bayonne, le vendredi 2 novembre, a annoncé l'un des présidents luziens à France Bleu Pays Basque ce jeudi 30 août. La rencontre sera télévisée. Une première pour les 2 clubs.

Saint-Jean-de-Luz et Anglet se sont notamment affrontés en 8e de finale de Fédérale 1 lors de la saison 2017-2018

Pour la première fois de leur histoire, Saint-Jean-de-Luz et Anglet s'affronteront devant les caméras de télévision (L'Equipe 21). Un évènement qui, contraintes techniques exigent (lumières), se disputera au stade Jean-Dauger, l'antre de l'Aviron Bayonnais, le vendredi 2 novembre au soir, en ouverture de la 8e journée de Fédérale 1.

Revanche du 8e de finale de la saison passée

Les dirigeants luziens avaient également pensé utiliser Aguiléra, le stade du Biarritz Olympique, mais les rouges et blancs reçoivent Provence Rugby ce week-end là. Au contraire , Bayonne, qui évolue également en Pro D2, joue à l'extérieur, à Montauban.

Le SJLO et les Angloys se connaissent bien pour s'affronter régulièrement depuis 3 ans en Fédérale 1. L'an passé, ils s'étaient opposés à 4 reprises. Anglet, dont l'effectif comprend de nombreux joueurs passés par l'Aviron en pro ou en espoirs, s'était imposé en saison régulière et lors du 8e de finale aller, avant de s'incliner au retour à Saint-Jean-de-Luz et d'être éliminé pour un point.

Des derbys qui attirent

Quatre rencontres qui ont à chaque fois prouvé que ces confrontations entre les clubs de la côte étaient de vrais bons derbys, remplissant à chaque fois les stades des protagonistes.