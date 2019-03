Fédérale 1. Un derby retour à Jean Dauger entre Anglet et Saint-Jean-de-Luz

Bayonne, France

Espérons que la fête soit, au moins, aussi belle que lors du match aller. Le 2 novembre dernier, 5.000 personnes s'étaient alors rassemblées à Jean Dauger pour assister à ce derby de Fédérale 1, entre Anglet et Saint-Jean-de-Luz. Un match qui avait vu s'imposer les Luziens (19-13).

Une revanche à prendre

Sur le plan sportif, l'Anglet Olympique pointe à la 4e place du classement du championnat. Les Angloys restent sur une lourde défaite (52-0), la semaine dernière à Albi, leader incontesté de ce championnat. Le SJLO lui est deuxième et la semaine dernière les hommes d'Eric Balhadère. 15 points séparent les deux formations. Mais sur un match comme ça, un derby, les compteurs sont remis à zéro reconnaissent les deux parties.

Pour les Angloy, l'objectif est de laver l'affront du match aller. "C'est vrai que ça reste, confie Ibai Leconte, troisième ligne. Chacun le pense dans sa tête, autre chose qu'une victoire ce n'est pas négociable". D'autant que dans cette fin de championnat, Anglet se déplace à Lavaur, Tarbes et se déplace à Tyrosse. Sur le terrain l'ambiance est toujours électrique reconnait le troisième ligne luzien Damien Elgoyhen. "On se chambre à longueur de match, on essaie de marquer le territoire, de marquer toujours un peu plus et de faire plus mal sur les placages. Tout en restant virile mais correct."

Marquer les esprits

Un derby qui se joue dans un contexte particulier pour Anglet, loin de son stade Saint-Jean. "On n'a pas vraiment le sentiment d'être à domicile sur ce genre de match, raconte Yannick Lamour. Mais c'est aussi aux joueurs de faire preuve d'une cohésion et d'une force mentales irréprochables pour arriver à prendre le dessus et prendre la mesure de l'événement".

Les Luziens ont, en tout cas, l'intention de marquer les esprits, eux qui se dirigent tout droit vers les phases finales de la Fédérale 1 et qui ont remporté Bagnères-de-Bigorre la semaine dernière (26-16). "La difficulté pour nous, dans le staff, explique Eric Balhadère, c'est de pouvoir continuer à les motiver, pour qu'on termine bien cette première phase de saison". Avant d'ajouter : "Mais pour ce genre de match là, pour un derby, je crois que c'est inutile".

Anglet / Saint-Jean-de-Luz, pour le compte de la 19e journée de Fédérale 1. Le match est à suivre dès 20 heures sur France Bleu Pays basque.