Un écran géant installé place de la République pour suivre l'access match de l'USAP à Mont-de-Marsan

La mairie de Perpignan a annoncé ce mercredi qu'un écran géant serait installé place de la République pour suivre l'access-match Top 14 - Pro D2 entre le Stade montois et l'USAP, dimanche. Une solution pour les supporters Sang et Or qui ne pourront pas faire le déplacement au stade Boniface.

Les supporters sang et or qui n'ont pas obtenu de précieux sésame pour encourager leur équipe ce dimanche à Mont-de-Marsan ont obtenu un lot de consolation. La mairie de Perpignan a annoncé ce mercredi qu'un écran géant serait installé place de la République pour suivre l'access match Top14-Pro D2 entre le Stade montois et l'USAP à 17h45, rencontre décisive pour le maintien des Catalans dans l'élite du rugby français.

"La place de la République, c'est plus facile à sécuriser qu'une fan-zone devant le Castillet et il y a tous les commerces, bars et restaurants, qui sont autour. C'est important d'impliquer tout le monde au centre-ville. Si les supporters viennent supporter le club, il faut aussi que les commerçants participent à ce soutien", détaille Sébastien Ménard, l'adjoint aux sports de la mairie de Perpignan.

Le même dispositif avait été mis en place en octobre dernier lors de la finale de Super League des Dragons catalans face à St-Helens, à Old Trafford (Manchester, Angleterre).