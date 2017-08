"Un engouement hors-norme" : une Alsacienne bénévole à la Coupe du monde de rugby féminin en Irlande

Nathalie Millet, en charge des équipes féminines au Club de rugby d'Illkirch-Graffenstaden (CRIG), s'est portée volontaire pour l'encadrement à la Coupe du monde en Irlande.

Aux premières loges pour un "crunch" au féminin. Mardi soir, pour la demi-finale opposant l'équipe de France à l'Angleterre à la Coupe du monde de rugby féminin, Nathalie Millet sera "au bord de la pelouse" : "Les Irlandais de l'organisation sont sympas. Quand la France joue, ils postent les bénévoles français au plus proche du jeu", rigole l'Alsacienne, dirigeante au Club de rugby d'Illkirch-Graffenstaden (CRIG), où elle s'occupe des équipes féminines, les "Miss CRIG". Elle a profité des vacances pour se porter volontaire à l'encadrement de l'événement en Irlande.

S'assurer que les joueuses disposent du matériel suffisant, qu'elles s'échauffent dans de bonnes conditions, qu'elles arrivent au stade en toute sécurité... C'est le rôle de Nathalie Millet. "Rencontrer les joueuses en-dehors des jours de match, c'est un bel échange, raconte-t-elle. Elles sont ravies, souriantes... Du fait qu'elles ne sont pas encore professionnelles, elles se rendent compte de ce que représente l'organisation d'un tel événement pour nous, les volontaires."

Le plus frappant pour cette ancienne joueuse, qui connaît déjà bien les effectifs ? "L'engouement en Irlande est hors-norme", répond-elle :

Pour les Irlandais, le rugby féminin, c'est du rugby tout court. Quand je me balade et qu'ils comprennent que je suis française, ils me disent qu'ils soutiendront l'équipe de France pour le match contre les Anglaises.