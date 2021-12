Un fan du CA Brive invente un nouvel hymne pour supporter le club de rugby

Vous connaissiez les Trois Cafés Gourmands et leur hymne ? Un autre va cohabiter désormais. Il a été écrit par un supporter, de manière totalement indépendante du club et s'appelle La Braillarde. Il a été présenté samedi dernier au pub Le Watson à Brive.

Il s'appelle "La Braillarde", une contraction de Brive-la-Gaillarde. Et il pourrait bien devenir incontournable dans les rangs des supporters. Il est l'œuvre de Raphaël. Ce supporter du CAB a grandi dans la région de Toulouse, pourtant fils de brivistes. "Tout petit, j'étais plutôt supporter du Stade Toulousain, mais pourtant, le retour aux racines m'a fait resuivre le club" explique-t-il simplement.

Mais, l'histoire est née plus tard. Raphaël explique : "J'ai toujours trouvé important d'avoir un chant de supporters, pour se sentir utile, pour permettre aux joueurs de se sentir poussés. Pour moi, c'était quelque chose qu'il manquait au club. Il y a bien les Trois Cafés Gourmands, mais cette chanson n'a pas, au départ, été composée pour cette équipe-là. Tout le monde connait la Peña Baiona et on sait à quel point ça peut pousser les Bayonnais. Je suis sûr qu'un chant peut être décisif et important sur le terrain."

Des supporters brivistes dans la chorale

Tout a donc commencé lors d'un match contre Bayonne à Pau, la finale d'accession de Pro D2. Raphaël y était. "Avec un hymne qu'on aurait pu chanter à tue-tête, je ne dis pas que l'issue aurait été différente mais ça peut aider nos joueurs sur le terrain" croît savoir le supporter. Alors, il se met au travail en 2020. Il écrit le texte et compose la musique avec un ami. Cette année, il s'est concentré sur l'enregistrement : un chœur de 8 personnes, accompagné par 4 ou 5 instrumentistes. Parmi eux, pas beaucoup de fans du CAB raconte-t-il : "Je suis entouré d'amateurs de rugby mais aussi du Stade Toulousain. J'ai quand même réussi à trouver des supporters du club, deux ou trois, qui sont venus chanter dans la chorale".

La musique est devenue un clip, diffusé sur la plateforme Youtube et tourné en deux parties : une première partie chez Raphaël en région toulousaine et une autre à Brive, au Stadium mais aussi au pub Le Watson, bien connu pour diffuser les matchs de rugby et du CAB. "Quand je leur ai proposé, il n'y a pas eu beaucoup de résistances" sourit Raphaël. Avec eux, l'amicale des 100% Coujoux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un jour résonnera-t-il au Stadium ?

La première phrase de la chanson est "une étoile sur le maillot". Ce chant se place dans la lignée de la célébration du club, champion d'Europe en 1997. "Cette année, se remémore Raphaël, toutes les équipes européennes étaient là, mais c'est Brive qui l'a gagné."

Brive est une équipe qui compte dans le paysage du rugby français. C'est ce que je voulais montrer

Pour écrire ses paroles, il avait autour de lui le maillot du centenaire. "_Je voyais cette longue liste de joueurs du CAB. Cela m'a donné l'idée d'écrire cette partie du couplet." Néanmoins, Raphaël veut bien le préciser : cette chanson "n'est absolument pas une commande" du club. " Moi, je suis un supporter lambda, un simple soldat ai-je l'habitude de dire. Je pense que ça peut être fédérateur, mais après il faudra voir s'il prend et s'il est adopté par les supporters. Mais j'avais envie d'essayer"_ dit ce passionné de rock, qui a dans la tête Van Halen ou Queen.

Raphaël a l'espoir que les supporters brivistes aient envie de chanter "La Braillarde" ensemble. Mais, "si un jour, le Stadium pouvait résonner avec cet hymne, ce serait super ! Non pas pour ma satisfaction personnelle, mais pour qu'il serve à quelque chose et aux joueurs."