Un géorgien au Moun, le Stade Montois tope un joker

Département Landes, France

Il reste six journées à disputer. Le Stade Montois 6è sort à Carcassonne 10è. L'infirmerie montoise qui bat des records.

Les montois qui en effet ont été et sont encore accablés par les blessures. On compte 20 joueurs touchés depuis le début de la saison! Walter Desmaison et Victor Laval les piliers à leur tour. Desmaison qui sera opéré de l’épaule droite est indisponible pour plus de quatre mois. Laval improbable pour plusieurs semaines sans doute. D’où la nécessité impérieuse pour les montois de renforcer urgemment leur première ligne. C’est fait avec l’arrivée du pilier droit géorgien Anton Peikrishvili, joker médical, trente et un ans, en provenance du club gallois des Cardiff Blues. Une arrivée de joker médical qui devrait être actée ce jeudi après la visite médicale. David Auradou entraineur des avants montois parle de nécessité qui fait loi en la matière. Pas quetions à six journées du terme de ne pourvoir compter que sur quatre piliers au regard de la casse subie depuis aout dernier. Or donc c'est un géorgien qui fera l'affaire...

Joli bébé le loustic ! - Cardiff Blues pro

Sacré beau bébé le loustic ! Le natif de Tbilissi annonce 120 kilos sur la bascule pour un mètre quatre-vingt-deux. Anton Peikrishvili, seize sélections avec la Géorgie, connait également la France sur le bout des crampons. Et il maitrise la langue de Voltaire et celle de Laussucq. Il est en effet passé par Agen pendant trois saisons puis Castres quatre années, Brive, Bayonne et les Blues depuis juin 2016. Expérimenté, solide, habitué aux coupes d’Europe et à la rugueuse Ligue Celte, Peikrishvili vient offrir une solution aux directeurs de jeu montois qui avec les blessures de Laval et celle durable de Desmaison devaient pallier toute éventualité fâcheuse pour la fin de saison. Inemployé à Cardiff le géorgien était rentré chez lui pour disputer le championnat domestique avec son club formateur bien connu des foules de l’Aia Kutaisi. Le staff montois qui pourtant va surtout mettre en évidence sa jolie classe biberon, Théo Castinel et Thomas Bultel, deux pilars plein de talent issus de la formation maison.