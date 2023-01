"Un gigantesque doigt d'honneur" : Laporte démissionne mais pas le comité directeur de la FFR

"Un putsch, un diktat." Ce sont les mots de Florian Grill qui a quitté le comité directeur de la FFR. Les neuf membres d'Ovale Ensemble ont démissionné. Pas les autres. La démission de Bernard Laporte n'est donc pas LA bonne nouvelle attendue par l'opposition et par la majorité des clubs qui ont dit non à la consultation qui proposait de nommer Patrick Buisson comme président-délégué. Le comité directeur, qui soutien Bernard Laporte en majorité, a décidé de rester en place. Le futur président de la FFR devrait donc être nommé en juin par ce comité pro-Laporte.

ⓘ Publicité

À lire aussi Référendum à la FFR : les clubs disent non à Patrick Buisson, Bernard Laporte désavoué

Pas d'élection avant juin ?

Ce qui veut dire que les élections anticipées espérées par l'opposition emmenée par Florian Grill et Ovale Ensemble ne peuvent pas avoir lieu dans l'état actuel des choses. "Le comité directeur a choisi l'article 21 et donc la nomination d'un président par intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale en juin. Le comité directeur restera en place. C'est une fois de plus un déni de démocratie, une moquerie par rapport à la ministre qui avait demandé la démission du comité. Et c'est aussi un gigantesque doigt d'honneur à tous les clubs qui avaient voté contre la nomination de Patrick Buisson. Ces mecs ne sont pas attachés au rugby, mais à leur poste. L'intérêt du rugby, c'était de nouvelles élections et de remettre de l'ordre dans les six semaines qui arrivaient. Ce comité directeur a soutenu Bernard Laporte, a payé ses frais d'avocat ! C'est inouï qu'ils ne tirent pas des leçons de tout ça", s'insurge Serge Pratmarty, le président du club de Balma près de Toulouse.