"Un grand bonheur au niveau du mental" pour Enzo Forletta après la victoire de l'USAP à Carcassonne

Le jeune pilier catalan ne boude pas son plaisir après le succès de l'USAP 29 à 19 à Carcassonne. Devant de très nombreux supporters usapistes, cette victoire a en plus une saveur particulière.

France Bleu Roussillon : Que signifie cette victoire personnellement ?

Enzo Forletta : C'est un comportement ! On a su changer. Elle symbolise l'évolution de l'équipe car il y a deux ans on se serait affolé dans ce genre de match et on aurait pris une saucée. Carcassonne est peut-être en fond de classement mais c'est une équipe qui a de belles valeurs, elle a été très costaud en première mi-temps. Ca a été compliqué mais on n'a rien lâché. On a été mené au score mais notre point fort a été de rester dans notre plan de jeu. A l'inverse d'autre fois, personne n'a fait la sienne. Et cette victoire signifie aussi un grand bonheur au niveau du mental, elle nous fait beaucoup de bien.

FBR : Qu'est ce qui fait alors que vous ne vous affolez plus ?

EF : Ca c'est tout simplement le bon travail de l'entraînement avec Perry (Freshwater), Patrick (Arlettaz) et Chritian (Lanta). Notamment devant, en première mi-temps on a eu des problèmes en mêlée et c'est de ma faute. Je me fais prendre sur une mêlée, c'est entièrement de ma faute mais on a su rectifier. Sans s'affoler on a su répéter les choses qu'on fait à l'entraînement. En restant dans le plan de jeu, petit à petit on arrive à recoller au score et on avait une belle équipe aussi en face.

Enzo Forletta (USAP) en mêlée - Zebulon Nog

FBR : Pas d'inquiétude alors sur la mêlée ?

EF : Non, on travaille. On n'est pas mal en point dans ce secteur. Il y a une ou deux mêlées où on passe à côté et je le prends pour moi ! Chaque match, je fais une erreur, là c'est encore moi donc j'ai intérêt à me refoutre au boulot pour que ça se termine.

"A Carcassonne comme à Colomiers, on croyait voir Aimé-Giral"

FBR : La première place (à égalité avec Colomiers) est-elle anecdotique ou non ?

EF : Depuis que je suis là, je n'ai jamais été premier. Je ne suis pas du style à regarder ça mais c'est sûr que ça fait du bien mais un gros rendez-vous nous attend dans une semaine.

FBR : La satisfaction doit être aussi de pouvoir enfin aller voir fièrement les nombreux supporters à avoir fait le déplacement, on sent des ondes positives au sein et autour de cette équipe...

EF : C'est ça ! C'est positif car on se fait plaisir sur le terrain et on voit qu'on fait plaisir aux supporters. Ca fait trois ans que je joue et bien sûr quand on prenait des branlées devant des gens qui se déplaçaient en nombre on été déçus pour eux. On l'a toujours dit et on l'a toujours pensé. Ce ne sera pas tous les week-ends comme ça mais ça fait plaisir de voir les supporters heureux et ça nous rend heureux. C'était comme à Colomiers , on croyait voir le stade Aimé-Giral donc c'est fabuleux.

On ne va pas s'enflammer, ce n'est qu'un match même s'il est très important ! On a souffert en première mi-temps alors il faut encore progresser. On voit déjà qu'on a progressé car, je le redis, les saisons dernières dans ces matchs, on se serait affolé et on aurait fait n'importe quoi.

En Bref