Un jeune de Pont-à-Mousson en finale de la Coupe du monde de rugby U20 avec l'équipe de France

Pont-à-Mousson, France

Une jeune mussipontain en finale de la Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans ce samedi soir face à l'Australie. Paul Mallez, pillier de seulement 18 ans, sera sur le terrain en Argentine pour défier les Wallabies sous le maillot de l'équipe de France (20h30). Paul Mallez, l'une des révélations des Bleuets puisqu'il est surclassé et a pourtant disputé tous les matchs de l'équipe depuis le début de la compétition.

Il partait de loin

Un pillier moderne, costaud mais mobile (1m80, 111 kilos sur la balance) qui a commencé le rugby à huit ans à Pont-à-Mousson. Le virus ne l'a plus quitté depuis, jusqu'à l'emmener au pôle espoir de Dijon il y a trois ans. Cette Coupe du monde, il en était encore loin il y a quelques mois, rappelle son père Philippe Mallez :

"C'était du rêve. J'ai un souvenir avec lui, l'hiver dernier, on a fait la tournée des clubs pour l'an prochain. On était à la Rochelle devant la télé dans un bar à regarder l'équipe de France U20 jouer le tournoi des six nations. Donc c'était très loin, il était devant la télé."

Un papa fière et un responsable de l'école de rugby de Pont-à-Mousson qui espère capitaliser sur l'exemple que peut représenter son fils :

"J'espère que ça va porter ses fruits, que les gamins qui sont à l'école de rugby vont en parler aux copains à l'école et qu'à la rentrée, on aura plus de jeunes à l'école de rugby. Pour notre rugby lorrain, qui n'est pas du tout un sport connu et développé, c'est une super fierté."

A Toulouse la saison prochaine

Quoiqu'il arrive ce samedi soir en finale, Paul Mallez jouera l'an prochain avec les espoirs du Stade Toulousain , le champion de France en titre en Top 14. Une nouvelle étape, raconte son père :

"Il y a un club de coeur. Gamin, il avait des draps à l'effigie du Stade Toulousain et puis, ce qui lui a tapé dans l'oeil, c'est que c'est un club pro où les espoirs jouent avec les pros."

Paul Mallez n'est plus très loin du Top 14. Il aura 22 ans lors de la Coupe du monde 2023 en France.