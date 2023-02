Un jeune rugbyman de Dordogne sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans

Il n'a que 18 ans et connaît déjà le frisson d'une sélection en équipe de France de rugby pour le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans. Le Périgourdin Hugo Reus fait partie des neufs espoirs à s'entraîner avec le groupe PRO. Après un voyage en Italie, il saura ce mercredi s'il joue contre l'Irlande ce vendredi 10 février.

Le rugby, une affaire de famille

Chez les Reus, on est rugbyman de père en fils. Le père Olivier Reus est passé par Périgueux, Nantes, le PUC et Ribérac, où le petit Hugo a découvert ce sport. "Petit, il venait me voir jouer quand j'ai fini ma carrière à Ribérac se souvient Olivier Reus. Il voulait toujours jouer au ballon dehors, dans la maison. Chaque jour on faisait des passes à droite à gauche, pied gauche pied droit et ça l'a un petit peu aidé pour la suite. Mais il a beaucoup plus de qualités que je ne pouvais en avoir, largement! reconnaît le papa avec une pointe de fierté.

Ribérac, Périgueux, Bordeaux, La Rochelle

Depuis, le petit Hugo a fait de sa passion son métier. Après cinq années passées à Ribérac et cinq autres à Périgueux, le jeune homme est passé par Bordeaux, avant de rejoindre les espoirs du Stade Rochelais son club actuel. "Le rugby, je voulais en faire ma vie, mon travail parce que c'est ma passion" confie-t-il. Évoquant sa sélection, Hugo avoue "qu'on ne s'y attend jamais vraiment même si je l'espérais. L'équipe de France, ça reste quand-même quelque chose de très prestigieux".

Et quand on demande, au jeune Ribéracois quelle est -selon lui- sa qualité première, il évoque sa force de travail. "La qualité technique, c'est quelque chose de primordial à mon poste et que je travaille énormément explique-t-il. Le travail reste toujours important, et comme j'aime beaucoup ça, je dirais que c'est l'une de mes qualités premières. Le travail pour améliorer mes acquis".