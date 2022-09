Un joueur cadre prolonge son contrat aux Dragons Catalans

les Dragons Catalans prolongent un de leurs cadres. Ca bouge durant cette intersaison dans les bureaux de Brutus. En attendant d'autres annonces d'arrivées, le club officialise la prolongation de contrat de Mike McIllorum pour une saison supplémentaire.

Le talonneur international anglais de 34 ans est arrivé aux Dracs en 2018 et a apporté à l'équipe toute son expérience. Il totalise 95 matchs sous le maillot des Dragons pour huit essais inscrits.

Par le biais d'un communiqué, les Dragons Catalans ont officialisé la nouvelle. Très discret lorsqu'il s'agit de s'exprimer publiquement, Mike McIllorum a fait part de sa satisfaction de poursuivre aux Dragons Catalans : "Je suis très heureux de jouer une saison de plus avec les Dragons.

"Ma décision de rester et de continuer à faire partie de ce groupe a été facile à prendre. Avec ma compagne Olivia, nous adorons vivre ici et nous nous considérons comme chez nous. Les supporters et les habitants de cette région ont été très accueillants et gentils avec nous depuis notre arrivée et nous les remercions pour ça. J’ai adoré mon temps passé ici ses cinq dernières années et il est agréable de voir la progression réalisée par le club.

"J’espère qu'on va continuer l'année prochaine et qu’on atteindra à nouveau des finales, ce que nous devrions être plus que capables de faire avec l’effectif que nous aurons la saison prochaine. Merci à tous les supporters qui nous ont soutenu jusqu’à présent. Nous ferons de notre mieux pour ramener un trophée à Perpignan ! Merci à Bernard Guasch pour la confiance qu’il m’accorde et qu’il accorde à l’équipe. Fier d’être Catalan !"