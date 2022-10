Un joueur prêté et un blessé longue durée à l'Aviron Bayonnais

Un (tout) petit tour et puis s'en va : après seulement un match joué sous le maillot de l'Aviron Bayonnais, l'ailier fidjien Kaminieli Rasaku, est prêté au stade Montois, club de PRO D2, en temps que joker médical. Il y remplace son compatriote Wame Naituvi blessé à l'épaule. L'Aviron Bayonnais précise toutefois : "en cas de blessures dans sa ligne de trois-quarts et comme le règlement le permet, l’Aviron Bayonnais Rugby Pro aura la possibilité de mettre un terme à ce prêt et de réintégrer son joueur dans son effectif à n’importe quel moment pendant le reste de la saison 2022-2023."

Quentin Béthune opéré

Le pilier gauche de l'Aviron Bayonnais, Quentin Béthune, lui est indisponible pour 10 à 12 semaines. Arrivé du Stade Français en début d'été et blessé aux vertèbres cervicales, il a été opéré.