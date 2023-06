Un maillot de rugby sur la statue de torero à Millas depuis ce jeudi

En rouge et noir. La statue du torero située à l'entrée de Millas, près de Perpignan, a été revêtue d'un maillot de l'équipe de l'US Millas ce jeudi 22 juin. La ville se met aux couleurs de son équipe de rugby à XV, à quelques jours de la finale de Régionale 2.

"Le torero à l'entrée de ville, c'est symbolique, c'est toute la ferveur ! On veut donner encore plus de force et de courage à notre équipe, explique le maire de la commune, Jacques Garsau, on a aussi arboré les couleurs de l'équipe sur les murs de la mairie. Il y a des ballons rouge et noir dans tout le bâtiment. Plusieurs commerçants ont également décoré leur vitrine."

Ce dimanche, les joueurs millassois joueront face aux Audois de Corbières XV à Lavelanet, en Ariège. Plus de deux heures de route pour l'équipe et ses supporters. Initialement, d'autres stades avaient été proposés .

L'an dernier, les rugbymen avaient perdu en finale face à Caraman. Ce week-end, l'US Millas compte bien décrocher le titre de champion de France .