"Un moment pas agréable" pour Antoine Dupont après son carton rouge

Antoine Dupont s'est présenté en conférence de presse ce jeudi alors que le Stade Toulousain s'envolera vendredi après-midi pour l'Irlande. Le demi de mêlée se projette sur cette rencontre qu'il pourra finalement bien disputer.

Tu dois être soulagé de pouvoir jouer ce match ?

"Ce n'est jamais un moment agréable à vivre. Je n'avais jamais connu de carton rouge. On a trouvé le jugement sévère, c'est pour ça qu'on a décidé de faire appel. La faute y était mais je pense que j'avais toutes les circonstances atténuantes pour avoir un degré faible de sanction. C'est ce qu'on a plaidé."

Vous allez jouer dans un Thomond Park rempli. Il faudra être prêt ?

On en a parlé oui. Il faudra l'appréhender. La dernière fois que le Stade Toulousain s'est déplacé dans un Thomond Park rempli , on a pris 40 points. On sait qu'ils vont être prêts à nous recevoir."

Tu t'attends à quel type de rendez-vous ?

"Ils ont tout ce qui est typique des Irlandais. Du combat, beaucoup de précision sur le jeu au pied et de pression sur les ballons hauts. Cette année, on a l'impression qu'ils ont un peu plus élaboré leur jeu, en essayant de jouer plus avec leurs avants et leurs trois-quarts ensemble."

Quel souvenir gardes-tu du quart de finale l'an dernier ?

"C'est un souvenir fort parce qu'on a eu un dénouement heureux. Si on peut se faciliter les choses et avoir un contenu bien meilleur sur les 80 minutes, je pense qu'on a la possibilité d'être mieux que ce qu'on a pu être. On avait aussi pu voir l'état d'esprit des Irlandais, qui ne lâchent rien. Je pense que ce match reste aussi dans leur mémoire."