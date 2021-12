Un nouveau joueur fidjien, Kavekini Tabu, arrive au Stade Rochelais

Il s'appelle Kavekini Tabu, et il est le nouveau joueur fidjien du Stade Rochelais. Robert Mohr, le directeur sportif du club, l'a confirmé à Daniel Gimeno ce jeudi soir lors de notre émission quotidienne 100% Rugby : Kavekini Tabu, troisième ligne de 27 ans, 1m90, 96 kilos, joueur international de rugby à sept avec les Fidji, arrive à La Rochelle.

Mais contrairement à ce que dit la rumeur, il ne vient pas en tant que joker médical de Kevin Gourdon, contraint de mettre un terme subitement à sa carrière à cause d'un problème cardiaque. Kavekini Tabu vient en fait renforcer les trois-quarts, secteur dans lequel La Rochelle est affaibli en ce moment, Arthur Retière et Lévani Botia étant blessés. Et La Rochelle aurait déjà voulu le tester dès l'été dernier, lors du Supersevens. Mais il n'avait pas son visa. C'est maintenant chose faite, et "ça tombe bien", se réjouit Robert Mohr.