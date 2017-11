Un pilier droit va signer à l'USAP

Un pilier sud africain va rejoindre l'USAP la semaine prochaine, selon les informations de France Bleu Roussillon. La recherche a été longue mais l'USAP a jeté son dévolu sur un joueur des Griqualand West Griquas.

L'USAP compte ses blessés en ce moment. Quasiment aucun poste n'est épargné. Face à cette hémorragie, l'USAP a déjà agi en allant chercher le troisième ligne Mike Faleafa pour succéder à Sione Tau. Autre poste sensible : le pilier droit et Stefan Kotzé devrait donc arriver la semaine prochaine. L'USAP ne sait toujours pas avec certitude quand (et en quelle forme) elle va récupérer Alex Brown. L'autre titulaire du poste Gert Muller est lui aussi blessé pour quelques semaines encore.

Ces blessures permettent bien sûr à la recrue Yassin Boutemani de jouer plus et au jeune Nicolas Lemaire de se révéler. Mais il fallait un autre joueur à ce poste pour continuer la saison. L'USAP cherche depuis plusieurs semaines et avait eu une première touche en Argentine qui n'a pu se concrétiser.

Stephan Kotzé a assuré le maintien en Currie cup avec son équipe

Le club a vraisemblablement trouvé celui qui portera ses couleurs au moins jusqu'à la fin de saison (en qualité de joueur supplémentaire). Selon nos informations, il s'agit du sud-africain Stephan Kotzé. Un accord a été trouvé entre lui et l'USAP. Il devrait être sur Perpignan en début de semaine prochaine pour passer des examens médicaux et si tout est parfait, le transfert se finalisera.

Stefan Kotzé a 26 ans, il mesure 1m89 pour 120 kilos. Il évoluait jusqu'à présent aux Griquas, le club de la ville de Kimberley située plein centre de l'Afrique du sud. Cette équipe a sauvé sa peau le week-end dernier en Currie cup lors du barrage de maintien gagné 59 à 26, Stefan Kotzé était titulaire.

Si l'affaire se conclut, reste à savoir si le joueur sera opérationnel pour la réception de Grenoble le dimanche suivant. Sur internet, quelques actions du pilier sud-africain sont compilées en video.