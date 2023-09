Un restaurateur toulousain sélectionné pour préparer les repas de l'équipe du Japon

Les restaurateurs toulousains Atsutoski et Yukiko vont cuisiner et servir l'équipe du Japon pendant la Coupe du monde de rugby

Depuis le samedi 2 septembre, le restaurant IORI, quartier des Carmes, à Toulouse tourne au ralenti. Les gérants ont été sélectionnés pour cuisiner et servir l'équipe de rugby du Japon, le temps de la Coupe du monde.

Totalement dispensable pour le XV japonais

Atsutoski et Yukiko vont devoir préparer les repas pour les joueurs de l'équipe, mais aussi l'ensemble du staff. C'est déjà la troisième fois qu'ils sont sollicités par le XV japonais. "Au début, j'étais très stressée comme ils mangent beaucoup", plaisante Yukiko, en charge du service. Que ce soit au golf de Seilh (où sera hébergée l'équipe NDLR) ou lors des déplacements à Nantes et à Nice, les deux Toulousains originaires du Japon vont être totalement disponible pour les joueurs. "On va accueillir moins de clients dans notre établissement, mais on reste ouvert", précise le cuisinier.

L'ancien chef de l'équipe de football du Japon a également fait le déplacement depuis le Japon. Ensemble, ils auront la lourde responsabilité de préparer trois repas par jour : le matin, le midi et le soir. Le menu sera typiquement japonais, c'est d'ailleurs pour ça que les Toulousains ont été choisis. "Le matin, les Japonais mangent salés. Il y aura de la soupe miso, du riz et parfois du poisson grillé. C'est très bon pour la santé" précise Yukiko.