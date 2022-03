Un rugbyman du club amateur d'Olonzac plongé dans le coma artificiel après une blessure aux cervicales

Le club de rugby AS Olonzac Minervois est inquiet. L'un de ses joueurs, Antoni Gally, a été gravement blessé pendant le match contre le club audois de Tauch, ce dimanche 27 février 2022. Ses cervicales ont été touchées. Il a été transporté au CHU de Montpellier et opéré dans la soirée. Il est aujourd'hui plongé dans un coma artificiel pendant au moins une semaine.

Touché aux cervicales

"Il a été blessé lors du déblayage d'un joueur", explique Henri Alvarez, le président du club. C'est-à-dire lors d'une action qui consiste à écarter un adversaire pour récupérer la balle. "Il était sans doute mal positionné. Et il y a eu un contact entre l'autre joueur et sa tête et son épaule", poursuit Henri Alvarez. Le jeune homme de 27 ans est donc pour l'instant dans le coma. Il est possible que le troisième ligne ne recouvre pas la capacité de ses membres et soit paralysé.

"Pas mal de jeunes de l'équipe le vivent assez mal."- Henri Alvarez, président de l'AS Olonzac Minervois

"Pour l'instant, je ne sais pas comment va l'équipe, car nous ne nous retrouvons que demain soir en entraînement, explique Henri Alvarez. Je pense que l'on en discutera pour voir moralement comment se porte tout le monde. On a pas mal de nos jeunes qui le vivent assez mal..." Sur sa page Facebook, le club exprime tout son soutien à la famille. Il envisage d'organiser quelque chose, pour Antoni Gally et ses proches, dans quelques jours.

Dans une tout autre affaire, le jeune rugbyman avait été gravement blessé au visage il y a deux ans, en janvier 2020. Il avait été sauvagement agressé par plusieurs personnes et par des chiens, alors qu'il retirait de l'argent à un distributeur à Olonzac.