L'équipe du CA Brive vient de se doter d'un nouveau joueur, en provenance des Wellington Lions : Tietie Tuimauga. Le joueur de 29 ans (1m88, 125kg) intègre l’effectif briviste avec effet immédiat afin de compenser l’absence de plusieurs mois de Luka Japaridze.

Un joker médical

Didier Faugeron, coordinateurs sportif du CA Brive, explique ce choix : "La blessure longue durée de Luka Japaridze ainsi que l’anticipation de la sélection de Pietro Ceccarelli nous a conduit à rechercher un joker au poste de pilier. Tietie vient de remporter le championnat de NouvelleZélande, il peut évoluer à gauche et à droite de la mêlée ce qui nous amènera plus de solutions en première ligne."

Xavier Ric, le Directeur Général du club, ajoute de son côté : "Après l’arrivée de Mesulame, nous sommes ravis d’accueillir Tietie parmi nous. Convoité par plusieurs clubs, il a choisi de relever le défi briviste pour nous aider à remonter le plus rapidement possible au classement".

Joueur international formé en Nouvelle-Zélande

International samoan, Tietie Tuimauga a été formé en Nouvelle-Zélande où il a porté les couleurs de Wellington (2018 et 2022) et Manawatu (2020 et 2021).

En 2021, il rejoint le Connacht en cours de saison pour pallier la blessure de Denis Buckley. Il fera 10 apparitions jouant 7 matchs d’United Rugby Championship et 3 de Champions Cup.

De retour à Wellington cet été, Tietie Tuimauga a remporté le week-end dernier le championnat des provinces en Nouvelle-Zélande (National Provincial Championship) face à Canterbury.

Tietie Tuimauga est arrivé ce dimanche en Corrèze. Il rejoindra ses coéquipiers dès ce lundi matin au Centre de Performance.