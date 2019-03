Un Stade Montois Rugby à deux visages ramène le point de bonus défensif de Brive

Mont-de-Marsan, France

Le Stade Montois Rugby peut avoir des regrets au vue de la seconde période réalisée par ses joueurs. En première mi-temps, ce fut un long chemin de croix pour les rugbymens montois. Dès le début de la rencontre, Le troisième ligne briviste Otar Giorgadze est à la conclusion d'une belle action après avoir transpercé la défense montoise, quasi-inexistante sur l'action. Au bout de 4 minutes de jeu, ça fait déjà 7-0 pour Brive face à Mont-de-Marsan après cet essai transformé.

Une défense montoise aux abois

Après quelques tentatives d'incursions dans le camp de Brive, les rugbymens montois reviennent au score avec une pénalité de Steven Shingler, (10-3 après 13 minutes de jeu) mais là encore, la défense montoise souffre dès que les joueurs brivistes mettent de l'intensité dans les duels et de la vitesse dans leurs attaques. Là encore, c'est le géorgien Otar Giorgadze qui s'offre un doublé après s'être faufilé entre deux montois, apathiques sur l'action. ( 17-3, 15 ème minute de jeu )

La fin de la première période voit des montois, plus agressifs en défense avec une meilleure résistance aux assauts répétés des brivistes mais malgré cela, la ligne défensive montoise rompt, une nouvelle fois, à la 27 ème minute, sur un essai de Damien Lagrange , le deuxième ligne de Brive. Un essai transformé, 24-6 après 30 minutes de jeu, l'après-midi des montois tourne doucement au cauchemar attendu.

Cette première mi-temps aura, néanmoins, permis de voir le pillier géorgien Anton Peikrishvili sous le maillot jaune et noir pour la première fois depuis son arrivée, il y a quelques jours.

Des joueurs landais métamorphosés après la pause

Les Landais défendent mieux et c'est la jeunesse montoise qui se montre en évidence en fin de match, avec un essai de Wame Naituvi, l'ailier montois qui aplatit pour marquer le premier essai de Mont-de-Marsan dans ce match. ( 24-13, 69 ème minute de jeu) Derrière, les brivistes réagissent et inscrivent un cinquième essai, grâce à Thomas Laranjeira. ( 71 ème 29-13 ) Mais les montois poussent et profitent de la baisse de régime des joueurs corréziens pour enfoncer le clou et faire douter l'équipe briviste grâce à un essai du centre, Nacani Wakaya, quelques minutes à peine après le premier essai jaune et noir.

Les rugbymens landais continuent de jouer dans le camp de Brive pour tenter d'arracher ce point de bonus défensif, qui sera certainement très important en fin de saison. C'est chose faite grâce à Alexandre De Nardi, au bout du temps réglementaire, qui délivre le banc montois et permet à Mont-de-Marsan de repartir avec 1 point de Brive malgré la défaite 29-27.

Au classement, les montois sont sixième de Pro D2.