Un stade quasi plein pour le match de l'USAP face à Biarritz

Le stade ne sera peut-être pas plein à craquer, "mais on n'avait pas vu cette affluence depuis notre dernier passage en Top 14", selon le président de l'USAP, François Rivière, invité de France Bleu Roussillon à la veille de la réception de Biarritz. Jeudi soir, la barre des 10.000 places vendues a été franchie. "C'est une belle année qui démarre", se satisfait le président. Le nombre d'abonnés, en revanche, est moins élevé que prévu. "Pour l'instant, nous avons 4.000 abonnés. Nous en avions prévu 5.000, mais c'est déjà plus que la saison dernière, et comparable à ce qu'on fait en Top 14."

"Sans les aides du gouvernement, l'USAP n'existerait peut-être plus."

François Rivière, président du club

Le président précise également le montant des aides du gouvernement, suite aux deux saisons difficiles à cause du Covid. Le club a ainsi bénéficié de près de 2 millions d'euros. "Sans les aides du gouvernement, l'USAP n'existerait peut-être plus", selon François Rivière.

Les partenaires sont également restés. "Il y en a environ 300. On en a des nouveaux, et on n'en a pas perdu un seul !"

