Un supporter charentais du RCT lance une cagnotte en ligne pour assister à un match à Toulon

Benjamin Treuil a découvert le Rugby Club Toulonnais en 2008. Sa passion a grandi au fil des années jusqu'à nourrir un rêve, celui d'assister à un match au stade Mayol, bien qu'il habite en Charente. Il a financé son aller-retour grâce à une cagnotte en ligne alimenté par les supporters rouge et noir, touchés par son amour pour le club au muguet.

Benjamin en rêvait depuis cinq ans. "J'entendais parler de l'atmosphère et de la ferveur qu'il y a dans ce stade et ça me donnait vraiment envie d'y aller " raconte le jeune homme. Sauf que le passionné habite à 800 km, à côté d'Angoulême. Le trajet n'est donc pas donné.

Quelques jours avant la rencontre comptant pour la 17e journée de Top 14 opposant Toulon à Castres au stade Mayol, Benjamin rassemble ses économies et achète une place. "Et sur un coup de tête, j'ai lancé une cagnotte Leetchi."

210 euros, un dîner et un hébergement

Et ça fonctionne. Touchés sans doute par son amour du club toulonnais, les supporters varois répondent présent et participent à hauteur de 210 euros. Le club de supporters Les Z'acrau l'invite même à dîner avant la rencontre, et l'un d'entre eux propose un hébergement.

"Je ne pensais pas que cela allait fonctionner. Je ne sais pas comment remercier tous ceux qui ont participé, et même ceux qui n'ont pas donné, ils m'ont soutenu dans mon projet. Cela prouve que le Rugby Club Toulonnais est une grande famille" résume Benjamin.

Et qu'importe si le résultat et la prestation face à Castres sont très décevants. "J'ai eu beaucoup de frissons lors de l'arrivée des joueurs au stade et lors du pilou-pilou. Et même s'il y avait encore plein de places, je me demandais ce que cela devait être quand les supporters étaient en forme et qu'il y avait beaucoup de monde au stade. Cela doit être impressionnant. Je suis très content de ce match et de cette ambiance. Je suis hyper heureux, j'ai encore des étoiles dans les yeux. J'ai encore du mal à réaliser" conclut Benjamin.