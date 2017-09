"Un très bon début de saison" lâche l'entraîneur toulousain après la victoire à Brive

Toulouse a le sourire ! Pour la cinquième journée de Top 14 les hommes d'Ugo Mola sont allés chercher leur première victoire à l'extérieur. Victoire du Stade Toulousain 19 à 22 à Brive.

Les rouges et noirs n'étaient plus allés gagner en Corrèze depuis 2009. Sans dominer totalement leur sujet et face à des Brivistes limités mais courageux, les Toulousains se sont fait peur dans les dix dernières minute. En effet les rouges et noir ont inscrit 3 essais et jusqu'à la 71eme minute, ils semblaient s’acheminer vers une victoire bonifiée. Mais Brive est revenu. Les Corréziens ont marqué un essai et ont passé les dernières minutes du match a quelques mètres de l'en but toulousain. Toulouse à tenu. Victoire 22 à 19. Les Brivistes inscrivent les premiers points de leur saison avec le bonus défensif.

"Ça fait du bien de revoir le Stade comme ça ! "

Quand le talonneur David Roumieu l'ambiance entre joueur Toulousain était au chambrage. "Il vient s'excuser pour son carton jaune", lui lance en rigolant Yoann Huget l'ailier Toulousain. Car oui, mis sous la pression des avants Brivistes, David Roumieu a pris un carton jaune dans les dernières minutes, laissant ses coéquipiers terminer le match à 14. " C'est toujours compliqué de venir gagner ici, moi je crois que c'est la deuxième fois de ma carrière que je gagne ici.", se souvient le talonneur de 36 ans. "On a gagné on est très heureux parce que c'était un match engagé avec beaucoup de combat. cela prouve l'état d'esprit que l'on a dans l'équipe. Ça fait du bien de revoir le Stade comme ça."

Ugo Mola, le manager Toulousain est apparu tout sourire après la rencontre. Intransigeant, il voyait encore des raisons de s'inquiéter des passage à vide que son équipe continu de connaître dans les matchs. "C'est quatre points de pris important dans un contexte très compliqué", a quand même savouré le coach, "cela valide une très bon début de saison de notre part. Je suis ravie, le Stade n'avait pas gagné depuis 2009, donc quoi qu'il arrive c'est une performance de gagner à Brive."