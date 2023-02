Un village rugby à Toulouse pour le Mondial 2023 sur la prairie des filtres

C'est le retour de la fan zone. Un village rugby sera installé pour le Mondial 2023 sur la prairie des filtres. La mairie de Toulouse l'a annoncé mercredi après-midi. Près de 40.000 personnes sont attendues sur les 17 jours d'ouverture prévus pendant le Mondial (8 septembre - 28 octobre) en plus des cinq matches qui auront lieu au Stadium .

La fête dans et en dehors du Stadium

Ce village rugby permettra aux personnes sans billets pour les matches de participer à la fête. "On veut que la fête ait lieu dans le Stadium mais aussi en dehors, explique l'adjointe aux sports Laurence Arribagé. On retransmettra donc le parcours de l'équipe de France et les phases finales. On espère que l'équipe de France ira au bout et qu'on aura la possibilité d'aller au bout avec eux. 40.000 personnes sont attendues sur ce site, c'est pour ça qu'on l'a choisi."

Cinq rencontres sont prévues à Toulouse : Japon - Chili (10 septembre), Nouvelle-Zélande - Namibie (15 septembre), Géorgie - Portugal (23 septembre), Japon - Samoa (28 septembre) et Fidji - Portugal (8 octobre).