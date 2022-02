Un XV de France avec moins de Toulousains pour démarrer le Tournoi des Six Nations contre l'Italie ?

Seulement quatre voire cinq Toulousains devraient démarrer le match dimanche contre l'Italie. Alors qu'ils étaient sept contre les Argentins et six contre les All blacks et contre la Géorgie lors de la tournée de novembre.

On connaitra vendredi 11h la liste des vingt-trois joueurs appelés par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié pour débuter le Tournoi des Six Nations face à l'Italie dimanche après-midi au Stade de France. Donnés favoris cette année, les Bleus veulent démarrer fort face à l'adversaire le plus faible du Tournoi. Mais le nombre de joueurs toulousains présents au coup d'envoi risque d'être moins important que d'habitude. Car avec le covid et cette série de trois défaites en cours en club les joueurs du Stade ne sont pas au top de leur forme.

Quatre à cinq Toulousains au coup d'envoi

Seulement quatre voire cinq Toulousains devraient démarrer le match dimanche. Alors qu'ils étaient sept contre les Argentins et six contre les All blacks et contre la Géorgie lors de la tournée de novembre. Mais entre temps le 2e ligne Thibaud Flament a eu le covid et l'ailier Matthis Lebel n'a pas été conservé à l'issue de la semaine d'entrainement. La charnière Dupont - Ntamack n'est pas menacée. Devant, Julien Marchand et Cyril Baille non plus.

Cros remplacé par le Lyonnais Cretin en 3e ligne

En revanche, la question se pose en 3e ligne pour Anthony Jelonch et François Cros. Même si ce dernier se sent prêt à jouer. "C'est vrai qu'on a eu une période compliquée ou on a eu pas mal de matches reportés. Mais à chaque fois on était prêt à jouer. On s'est entrainé pour disputer ces rencontres là. Et le fait d'avoir pu jouer pour certains le dernier match nous permet de retrouver du rythme. Dans tous les cas on s'entraine au quotidien avec un rythme élevé pour avoir ce rythme de compétition."

En fait, si surprises il y a dans le XV de départ, elles viendront d'un choix de profil de joueur fait par le staff des Bleus. Cros remplacé par le Lyonnais Dylan Cretin. Quant à Jelonch, il serait menacé si le Bordelais Cameron Woki jouait en 3e ligne. Ce qui n'était pas la tendance ces dernières heures. France - Italie, coup d'envoi 16h dimanche. Match à vivre en intégralité sur France Bleu.