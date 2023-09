"Une autre dimension" : les premiers pas de Léo Banos au Stade Toulousain

Désormais propriété du Stade Toulousain, Léo Banos découvre son nouveau club depuis quelques semaines. Il retournera en prêt à Mont-de-Marsan boucler la saison après la Coupe du Monde mais il peut déjà se faire une idée de ce que représente le club de la ville rose.

Qu'est-ce qui change le plus ?

Cela change pas mal de la Pro D2 oui. Notamment la vitesse de jeu et les impacts. C'est plus cadré. Comme ça va plus vite, les impacts sont plus forts donc à la musculation on n'a pas le droit de tricher. Mais ça va, je tiens le coup !

Comment tu vis ce premier passage à Toulouse avant que ce soit définitif l'an prochain ?

Je le vois comme une opportunité. J'ai la chance de jouer en plus. C'est vraiment plaisant de jouer pour le Stade Toulousain avant de finir la saison à Mont-de-Marsan et être meilleur.

Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant ?

Il y a tout qui change. C'est une autre dimension. Tout est énorme. Je connais certains mecs donc ils m'ont aidé à m'intégrer. Tout le groupe est sympa donc ça s'est bien passé. Tout m'a marqué. Les terrains d'entraînement sont incroyables, les repas le midi... Même l'ambiance pendant les matches, c'est incroyable avec les supporters. J'avais beaucoup de frissons au début le weekend dernier contre Montpellier.

Ton point fort, c'est la touche...

Je suis un peu recruté pour ça. La touche c'est mon domaine. Je parle beaucoup avec Jean Bouilhou et Alexandre Roumat pour voir comment on peut améliorer ce secteur.

Tu continues à suivre le Stade Montois ?

Je les suis de très près. J'ai tous mes copains là-bas. Je ne m'inquiète pas pour eux malgré les deux défaites pour débuter la saison. Il faut qu'il y ait une bonne marche qui s'active.

Comment tu vois ce déplacement à Oyonnax ?

Devant, on va devoir faire un gros boulot sinon c'est sûr qu'on va perdre. Il faudra mettre beaucoup d'agressivité pour que le match se passe bien. Moi je n'aime pas trop les terrains synthétiques mais à nous de les contrer.