"Une belle récompense pour les jeunes" : retour sur le premier match sur terrain d'honneur des Crabos du CAB

Certes, il y avait un peu moins de monde en tribunes que d'habitude, un peu plus en pesage. Néanmoins, ce fut un match très important qui s'est déroulé juste avant le premier acte des pros. Un match en lever de rideau de l'équipe Crabos du CAB, qui jouait contre Provence Rugby sur le "terrain d'honneur".

La "peur de mal faire" devant les supporters

Une vraie innovation, puisque cela n'était pas arrivé depuis plusieurs années. "Quand on était en Crabos, raconte Enzo Hervé, arrivé au club en 2013 au sein des Crabos, on jouait à la plaine des jeux et on a pas eu beaucoup la chance de jouer au Stadium avant un match de Top 14". Aujourd'hui, la SASP et la Ville de Brive ont autorisé cette possibilité et ont permis au match de se dérouler. Précurseurs ou non, les Crabos l'ont emporté 42 à 33 sur Provence Rugby.

Au coup de sifflet final, Mayeul Duboisset, responsable de l'encadrement des Crabos, reste longtemps entouré par les joueurs. _"On avait besoin de parler notamment de la deuxième mi-temps, moins bonne que la première mais aussi du contexte"raconte l'éducateur. Ce premier match sur le terrain d'honneur, c'était un moment de grosse pression pour Mathis Ferté."Il y avait un peu d'appréhension, la peur de mal faire...et l'envie de faire un gros match, devant les supporters et pour le classement"_ raconte le jeune demi-de-mêlée.

Ne pas s'emballer après ce match

Une première grosse pression pour le rugbyman de 18 ans, qui a signé cette semaine un contrat Espoir. Bien qu'il veuille garder "l'humilité car il y a beaucoup de travail", c'est aussi une récompense de son chemin au rugby, qu'il pratique depuis l'âge de 4 ans. _"J'ai commencé à Luzech, pas loin de Cahors, chez moi. Je suis passé ensuite en U10 à Cahors avant d'être recruté en Cadets à Brive."Une belle histoire pour celui qui était supporter du club. "J'avais de la famille ici à Brive, c'est mon club de cœur" a_joute le jeune homme qui va donc poursuivre son aventure ici. Il a même eu la chance de s'entraîner une semaine avec les pros il y a quelques temps.

Là aussi, ce fut une grosse pression, de son aveu. "Fallait montrer une bonne impression et que j'avais le niveau" explique l'athlétique demi-de-mêlée. "J'ai appris la veille du premier entraînement, le dimanche, que j'allais m'entraîner avec les pros. Le soir même, j'allais à Brive". Il y a "découvert un autre monde, exigeant, les horaires..." mais toujours "avec beaucoup de joie et d'excitation". Il a rencontré Enzo Hervé, lui aussi arrivé à ce palier là à Brive. "S'ils ne font pas de bêtises, ils seront bientôt avec nous" ajoute, le sourire aux lèvres, l'ouvreur pro.

Les Crabos leader du championnat aux côtés de Massy et Grenoble

Mathis Ferté sait que le chemin est encore long. Ses éducateurs, comme Mayeul Duboisset, le savent aussi. Néanmoins, ce week-end d'expériences est une "belle récompense" pour un groupe solide. Les Crabos de Brive sont en effet premier du classement avec Massy et Grenoble, leurs deux futurs adversaires. Ils joueront peut-être les phases finales. En attendant, Mayeul Duboisset est fier de son groupe : "il faut savoir qu'ils font, avec leur famille, des sacrifices. Ils vivent pas des vies comme les autres, vont à l'école et s'entraînent dix à douze heures par semaine. Pour leurs familles et les éducateurs, c'est une récompense" explique le formateur.

En attendant, les souvenirs resteront gravés à vie dans la tête de ces bonhommes. Seul regret - qui n'en est pas un en définitive - les absences notamment de Léo Carbonneau et Tom Raffy. Deux jeunes joueurs qui ont été conviés par l'équipe de France des moins de 18. Les français l'ont emporté sur l'Italie 49 à 33 avec 5 des 7 transformations réalisées par Tom Raffy.