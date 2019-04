Une boutique éphémère pour supporter les Montpelliéraines, championnes de France de rugby

Invaincues cette saison, les féminines du Montpellier Rugby Club sont qualifiées pour les phases finales du championnat Elite 1. Afin de préparer ces phases finales et fédérer les supporters, les tenantes du titre ouvrent une boutique éphémère à Montpellier.

Montpellier, France

Pour le dernier match de la saison régulière, les filles du Montpellier Rugby Club (MRC) n'ont pas fait dans la dentelle : 110 à 3 contre Rouen. Invaincues cette saison, elles sont qualifiées cette année encore pour les phases finales du championnat Elite 1 féminine et disputeront leur quart de finale le samedi 4 mai contre Grenoble à domicile (16h30, terrain Eric Béchu).

En attendant, pour fédérer les supporters autour de l’équipe et préparer ces phases finales, nos championnes de France en titre ouvrent leur magasin éphémère à Montpellier (20 Boulevard du Jeu de Paume). Le "pop-up store" proposera à la vente des goodies et des vêtements aux couleurs montpelliéraines, mais aussi des séances de dédicaces et d’autres événements surprises. La boutique sera ouverte du mardi 30 avril, date de l'inauguration en présence des joueuses, au samedi 18 mai.

Les féminines du MRC sont championnes de France cinq fois sur les six dernières saisons.