Les Dragons Catalans annoncent "une demi-finale devant un stade plein"

"En 21 ans, on n'a jamais vécu 48 heures comme ça", lance ému Bernard Guasch, le Président des Dragons Catalans avant d'ajouter, "c'est réellement une date historique pour notre jeune club". Depuis l'officialisation de la première place des Catalans à la tête de la Super League, les chiffres s'affolent autour des Dragons. En 48 heures, 7.000 places ont été vendues pour la demi-finale du jeudi 30 novembre.

Une fin de saison en deux temps

Mais avant cette demi-finale, il reste deux rencontres à jouer aux Catalans. Ce samedi 11 septembre, ils reçoivent Huddersfield à 19 heures. Un face à face sans enjeux, qui permettra de préparer la demi-finale. "Samedi, ce sont les jeunes qui vont jouer. Ça va leur faire plaisir, puis c'est une façon de les remercier, mais aussi de préserver les joueurs cadres avant la demi-finale", précise Bernard Guasch. À la fin de ce match de la phase régulière, les Dracs recevront leurs médailles et le trophée du League Leader’s Shield qui récompensent leur première place.

Une demi-finale "dans un stade plein"

La soirée de fête qui attend les Dracs ce samedi ne leur fait pas oublier les phases finales. Les joueurs comme les supporters n'ont qu'une chose en tête : la demi-finale. D'ailleurs, 90% des places ont été écoulées en une journée. "C'est du jamais pour les Dragons", s'enthousiasme Christophe Levy, le directeur commercial. Autrement dit, "le match va se jouer à guichet fermé !", prévient-il en souriant.

Pour permettre à un maximum de supporters d'assister à l'événement, le club a fait une demande spéciale aux instances du rugby à 13. Il souhaite vendre des places en "pesage", une zone située entre les gradins et le terrain. Elle pourrait permettre d'accueillir 2.000 à 3.000 personnes supplémentaires.

"C'est quelque chose qui est impossible en Angleterre, mais en France la législation est différente", explique Christophe Levy. Le club a aussi mis à disposition 200 places pour les Anglais. "Si ces tickets ne sont pas achetés, ils seront reproposés à la vente", ajoute le représentant du club.

Coté médias, il y aura un monde fou. "On s'attend a une centaine de journalistes de toute la France et d'Angleterre", explique le directeur commercial du club de rugby à 13. Les Dragons ont donc dû supprimer des places en tribune pour les recevoir. "Les médias nationaux sont enfin derrière nous. Les vidéos du match contre St-Helens ont fait jusqu'à 100.000 vues sur les réseaux sociaux et l'audience pour cette rencontre étaient exceptionnelle", se remémore le Bernard Guasch, visiblement ému de voir un tel engouement autour de son club.