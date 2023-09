Cette équipe de France de rugby "n'est pas du tout intimidée par les grands événements", selon Nicolas Zanardi

Nicolas Zanardi est un journaliste isérois qui suit depuis des années l'équipe de France de rugby pour son journal, le Midi Olympique. Ce n'est pas sa première Coupe du Monde derrière les Bleus. Impression, sentiment et état des lieux avec lui avant le coup d'envoi face aux All Blacks.

France Bleu Isère : Nicolas Zanardi vous avez encore vu les Bleus hier (jeudi) en conférence de presse. Comment les trouvez-vous ? Fébriles ? Impatients ?

Nicolas Zanardi : Non, fébrile ? Pas du tout. C'est ça qui est frappant avec cette équipe là, en comparaison avec celles qui l'ont précédé. On sent vraiment de la légèreté. On sent vraiment une nouvelle génération qui n'est pas intimidée par les grands événements. J'en parlais il n'y a pas si longtemps avec Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, qui connaît beaucoup cette équipe là puisqu'il a à disposition les Dupont, Ramos, etc, au quotidien. Il me dit : "IIs sont extraordinaires ces garçons. Avant une finale, ils jouent au ping pong, ils jouent au badminton. On n'a pas l'impression qu'ils vont jouer un grand match de rugby". Et très sincèrement hier encore - alors on n'est pas le jour J et peut-être que la tension va monter - mais hier encore, on les sentais vraiment très détendus, très relax. C'est assez étonnant pour avoir côtoyé beaucoup d'équipes de France par le passé, mais c'est rafraîchissant d'une part et c'est peut-être un petit peu rassurant aussi.

Cette équipe de France, elle est favorite plus que jamais d'une Coupe du monde. Ses forces ? Ses faiblesses aussi s'il y en a ?

Oui, il y en a quelques unes qui se sont renforcées, on va dire, avec les aléas des blessures. Celle de Romain Ntamack, on en a beaucoup parlé, et puis concernant ce match d'ouverture les absences de Jonathan Danty, de Cyril Baille, d'Anthony Jelonch qui est encore blessé et qui va revenir dans quelque temps, Paul Willemse aussi, qui est forfait pour l'ensemble de la Coupe du monde. Ça fait pas mal et c'est surtout des petits pépins qui ont touché le cinq de devant. Moi c'est ma crainte au vu des matchs de préparation et au vu du défi que vont lancer les All Blacks, qui se sont fait copieusement secouer devant voilà deux semaines par les champions du monde en titre sud-africains. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une vraie révolte au niveau des avants et en ce qui concerne l'équipe de France donc, voilà, il manque certains titulaires. Il manque un vrai deuxième ligne de poids et de métier notamment.

France - All Blacks c'est un match qui ferait une belle finale. Un tel choc en ouverture c'est exaltant mais c'est aussi un peu dangereux non ?

Très dangereux. C'est le paradoxe de cette rencontre. Elle est très importante parce que, notamment en termes d'image, France - All Blacks en match d'ouverture, ça va être 15 millions de téléspectateurs. En cas de victoire, c'est l'assurance probablement de drainer, de sentir, une montée en puissance au niveau populaire pour cette Coupe du monde. C'est aussi un vrai risque de perdre et de voir le soufflé se dégonfler un peu vite, comme en 2007 avec cette défaite contre l'Argentine. Mais à la fois on se dit que c'est un match qui est important, mais pas essentiel parce qu'il ne sera en rien déterminant pour la qualification. L'entraîneur des All Blacks s'est d'ailleurs amusé hier en conférence de presse, à balancer quelques petites piques. Il a renvoyé vraiment la pression sur les épaules françaises. Pour nous ce match, oui, il est important mais ce qui est important, c'est de se qualifier pour les quarts de finale et de monter en puissance sur la fin de la compétition. On espère qu'on n'aura pas à jouer un match à la vie à la mort contre les Italiens (6 octobre).