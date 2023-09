Coupe du monde de rugby : une fan zone les pieds dans l'eau installée Escale Borély à Marseille

La fan zone de l'escale Borély ouvre ses portes pour le match d'ouverture du mondial entre la France et les All Black

L'Escale Borély a vu les choses en grand : deux écrans de 4 mètres sur 3 installés de chaque coté de la grande roue, L'ensemble des commerçants s'est associé à la fête de la Coupe du monde de rugby avec des écrans installés aussi dans les restaurants et une ambiance bodega avec des "mange debout" et des tonneaux pour suivre une grande partie des 48 rencontres de cette Coupe du monde de rugby.

ⓘ Publicité

C'est le site idéal pour Christophe Auribeau, patron du restaurant le Greenwich : "On a aménagé tout le site pour faire la grosse fête (...) et l'orchestre Garlabanda qui joue habituellement à Toulon avec le RCT, ce sera extraordinaire ! C'est ici que ça va se passer".

La fête commence dès ce vendredi soir avec le match d'ouverture du XV de France contre les All Black.

"L'orchestre Garlabanda du RCT sera de la fête avec ses vingt musiciens"

Deux écrans de 4 mètres sur 3 installés à l'escale Borély pendant toute la durée de la coupe du monde © Radio France - laurent Grolée

Des supporters aussi attendus aux Docks ou sur le Vieux-Port

Jusqu'à 6.500 fans de rugby, et les autres, sont attendus à l'Escale Borely. Un écran géant sera aussi installé aux Docks Village sur la place Paul Ricard tandis qu'un village rugby est inauguré ce vendredi soir sur la Canebière près du Vieux-Port avec food trucks, marché et différentes animations… Il pourra accueillir 3 000 personnes, les mercredis, vendredis et les weekends, de 10h à 19h, durant toute la compétition dès samedi. Ici aussi, les commerçants diffuseront les matchs de la Coupe du monde.

Marseille vibrera encore plus intensément pour les Bleus le 21 septembre avec un France/Namibie au stade Vélodrome, deux jours avant la venue historique du Pape François.