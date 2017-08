Une figure des Landes aura sa statue à Dax : Pierre Albaladejo

Le 8 septembre, le pur dacquois Pierre Albaladéjo inaugurera sa statue à côté du stade Maurice Boyau. Un hommage au demi d'ouverture et à l'ambassadeur du rugby dans le monde entier.

Plus de 1600 capes ont répondu à son invitation le 8 septembre à 11 heures, dans un square spécialement aménagé par la Ville de Dax, entre le stade et les arènes (ses deux passions) pour ériger la statue de Monsieur Drop.

La fête du rugby du sud-ouest

Bala n'a accepté l'hommage qu'à la condition de voir mentionné sur une plaque les noms des 38 joueurs de l'U. S. Dax qui depuis 1920 ont porté le maillot de l'équipe de France. Les 26 encore vivants (Magne, Pelous, Dourthe etc...) seront présents pour l'inauguration, tout comme les copains du coin. Les Montois Darrouy et Boniface ou encore les Basques Ondarts, Dospital et Blanco ont répondu à l'appel de l'ami Pierre.

Je leur ai demandé de me donner un coup de main. Tous ces types formidables qui ont tant donné au rugby méritaient qu'on ne les oublie pas. C'est ma plus grande joie, plus que de me retrouver coulé dans le bronze à me geler dehors tous les hivers et à prendre des bourrasques de pluie ! - Pierre Albaladejo

rencontre chez lui, non loin de sa future statue !

Ambassadeur du rugby

A 83 ans, Pierre Albaladejo possède dans son bureau une belle collection de trophées. 30 sélections, 104 points inscrits, 12 drops chez les Bleus (pied gauche et pied droit !), 4 tournois des 5 Nations, ce demi-d'ouverture élégant a porté quatorze années les couleurs de son club de cœur, les rouges et blancs de l'U. S. DAX, avec qui, hélas, il perd quatre finales du championnat de France, mais remporte à deux reprises le Challenge Yves du Manoir.

Quand il met fin à sa carrière internationale, il est appelé pour commenter des matchs à la télévision aux côté de l'inimitable Roger Couderc. Pierre Albaladejo sillonne le monde entier et officiera près de 650 fois.

On m'a appelé pour expliquer aux gens ce jeu que personne ne comprenait. Et d'ailleurs, quand je me suis mis à commenter, je me suis rendu compte que c'était vraiment un jeu très complexe, alors que quand je jouais, il me semblait si simple ! La plaisanterie a duré 37 ans ! J'étais très heureux, je le suis toujours, heureux, et je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas encore un peu -Pierre Albaladejo

La statue de Christian Maas

L'artiste de Saint-Etienne (plutôt un pays de foot) Christian Maas a choisi pour s'inspirer parmi la trentaine de photos que notre Landais lui a fourni. On verra Bala en train de recevoir le ballon ovale et s'apprêtant à faire une passe, symbole du jeu collectif sans lequel le rugby n'existerait pas. Il s'agit d'un cliché du "Miroir du sport" de 1964.

La statue a coûté 45 000 euros. Il s'agit d'une initiative de l'association de l'U.S. Dax et de la municipalité.