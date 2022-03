Une fin de saison "très excitante" en Fédérale 3 pour le Rugby Club Amiénois

En Fédérale 3, le Rugby Club Amiénois (RCA) prépare un derby très important. Ce dimanche, au stade Charassain (15h), les joueurs de Martin Saleille recevront Compiègne, avec pour objectif de conserver la deuxième place du classement de sa poule. Il reste quatre matches et seules les trois premières équipes seront qualifiées directement pour la phase finale et une potentielle montée en Fédérale 2.

Martin Saleille, manager général du Rugby Club Amiénois Copier

"Si on est dans les trois, on bascule directement en 32e de finale qui se joueront début mai. Et ensuite, toutes les équipes qui se qualifient en 16e de finale montent en Fédérale 2", explique celui qui est aussi manager général du club. "Il y a un vrai projet de club", poursuit Martin Saleille. "On a des dirigeants qui œuvrent déjà pour la suite, c'est comment faire pour faire mieux tout le temps. Ce n'est jamais se reposer en se disant on est en Fédérale 3, c'est déjà bien, non ! Ils travaillent déjà sur la suite, si on monte. Et si on ne monte pas, comment fait-on pour monter après ?"

Travailler la défense

C'est donc une fin de saison très excitante qui attend les joueurs de Martin Saleille. "Tout le monde est sur le pied de guerre, on est à fonds", s'enthousiasme le technicien. "On a eu un démarrage en dents de scie, là maintenant que le jeu est un peu mieux, on arrive dans le money-time. Je pense que ce qui peut faire la différence c'est d'abord la constance et aussi de l'efficacité. On a progressé dans le jeu mais aussi mentalement, dans la gestion du match. En début de saison quand on avait un trou d'air de 10-15 minutes on a pris énormément de points et on a eu beaucoup de mal à refaire surface."

"Je crois que ce qui pourra faire la différence aussi dans le jeu c'est de continuer à être fort offensivement", poursuit Martin Saleille. "On est la première attaque de la poule. Par contre défensivement on prend encore trop d'essais, trop de points. Si on arrive à corriger quelques axes défensivement, on devrait être encore meilleurs. En début de saison j'avais dit aux joueurs que 80% de l'équipe peut former les bons équipiers en Fédérale 2. Les joueurs ont pris conscience de leur niveau et de la possibilité de jouer plus haut ou en tous cas de faire partie du haut de la Fédérale 3.