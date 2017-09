Une jeune savoyarde aux championnats d'Europe de rugby à 7 moins de 18 ans

C'est sa première sélection sous le maillot tricolore. A 17 ans, Alexandra Chambon participera à la fin de cette semaine aux championnats d'Europe de rugby à 7 moins de 18 ans à Vichy, au poste de demie de mêlée.

C'est par un coup de téléphone fin août, après un stage au centre national du rugby français de Marcoussis, qu'Alexandra Chambon a appris sa sélection pour les championnats d'Europe de Vichy. Sa première sélection, dix ans après ses débuts en moins de 7 ans au club de Montmélian.

"C'est un rêve qui se réalise, car même si on ose pas en parler, c'est pour cela qu'on s'entraîne autant" Alexandra Chambon

"Si je rêve grand, je voudrais jouer dans un bon club et décrocher un titre de championne de France avec". Alexandra Chambon Copier

L'adolescente d'Apremont est issue d'une famille où l'on mange, vit, et dort rugby. Aujourd'hui la jeune demie de mêlée suit une douzaine d'heures d'entraînement par semaine, entre le club de Grenoble où elle est licenciée et la section rugby du lycée Monge de Chambéry où, élève de terminale, elle prépare à la fois son bac et poursuit son projet sportive d'intégrer un jour l'équipe de France élite.

Alexandra Chambon, au 1er rang en blanc et au centre, entourée de ses coéquipières du lycée Monge © Radio France - Marie AMELINE

Avec ses coéquipières de la section rugby du lycée Monge de Chambéry, Alexandra Chambon est déjà championne de France UNSS

J'ai commencé à jouer toute petite dans un champ avec mes frères et mes cousins. Ensuite, comme une fille, j'ai bien essayé la danse, mais très vite le rugby m'a rattrapé."

Le portrait d'une jeune championne aussi travailleuse que modeste.

"A Marcoussis, je n'ai pas osé demander à Baptiste Serin, le demi de mêlée de l'équipe de France, de faire une photo avec lui" Copier

Les championnats d'Europe féminin de rugby à 7 moins de 18 ans se déroulent les 16 et 17 septembre à Vichy. Les françaises sont tenantes du titre.