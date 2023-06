Une journée de rêve pour les jeunes de Salles et de Cadaujac à l'Orange Rugby Challenge

Des étoiles plein les yeux. Les joueurs de l'US Salles et de Cadaujac ont foulé le stade d'entraînement du XV de France ce samedi au Centre national du rugby à Marcoussis. Ils s'étaient qualifiés pour la finale nationale de l'Orange Rugby Challenge. Une compétition regroupant 29 équipes masculines et 20 féminines pour environ 200 jeunes venus de toute la France. Au programme : divers ateliers rugby allant des tentatives de pénalités à la position en mêlée en passant par des "deux contre deux" pour tester la capacité des jeunes à faire des différences sur de petits espaces. Le groupe Orange étant l'organisateur de cette journée, des ateliers numériques étaient également prévus.

"J'avais leur poster dans ma chambre"

Pour les jeunes de l'US Salles, la matinée a pourtant mal commencé. Une petite erreur dans un parcours de passes et voilà les protégés de Didier Castra et Jérôme Serres déjà presque éliminés de la course à la victoire. "Les garçons étaient un peu perturbés par l'enjeu, explique Jérôme Serres, l'un des éducateurs sallois. Pourtant la victoire, c'est déjà d'être arrivés jusque là. On est dans l'antre du XV de France. Quand on aime le rugby, on rêve forcément de venir dans cet endroit. C'est vraiment magnifique et, quand on voit les infrastructures, on se dit que l'équipe de France ne peut que gagner".

Lenny inscrit un essai pour l'US Salles. © Radio France - Yves Maugue

Les jeunes de Salles et de Cadaujac sont bien de cet avis. "C'est super témoigne Noé. On est là où les plus grands du rugby s'entraînent". Son copain Louis poursuit : "Ca fait bizarre, on ressent un truc au niveau du cœur". Enéa, qui fait partie de l'équipe féminine de Cadaujac, prolonge. "Moi c'est ma première année de rugby et vivre ça pour une première saison c'est vraiment un bon début". Même les éducateurs se laissent prendre au jeu. "On a croisé Vincent Clerc et David Skrela, racontre Paco Sagaspe, l'éducateur de Cadaujac Moi j'avais leur poster dans ma chambre".

Vincent Clerc justement est présent sur le terrain, au milieu des jeunes. Comme Emile Ntamack, il est venu transmettre son expérience. "C'est un vrai plaisir, explique-t-il. J'ai eu la chance de vivre comme joueur des années extraordinaires. Tous ces jeunes ne finiront pas professionnels mais ils en rêvent. Et c'est important d'échanger avec eux. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont fait avancer quand j'étais jeune".

L'équipe de Cadaujac engagée dans cet Orange Rugby Challenge. © Radio France - Yves Maugue

Au classement final de cet Orange Rugby Challenge, Cadaujac a pris la 9e place chez les filles. Ce sont les bretonnes de Concarneau qui l'ont emporté. Chez les garçons, l'US Salles termine 20e, loin du vainqueur l'Aviron Bayonnais.