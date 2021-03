Une journée découverte pour les Féminines du RCT

Elles portent les mêmes couleurs que leurs homologues masculins, ce sont les Féminines du RCT et ce samedi 27 mars, c'était une journée découverte. Un énorme succès mélangeant joueuses débutantes et expérimentées encadrées par les membres du staff féminin et des joueuses.