Et voilà une nouvelle recrue aux Dragons Catalans. Le centre Adam Keighran a signé pour la saison 2023. Il évolue actuellement aux Sydney Roosters. Adam Keighran, à 25 ans, totalise 26 matchs de NRL pour 120 points marqués (dont 8 essais).

Dans un communiqué du club catalan, le nouveau explique « Je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité que m'ont donnée les Dragons. J'ai toujours voulu évoluer en Super League au cours de ma carrière et ma famille et moi sommes vraiment ravis de vivre cette expérience en France. Les Dragons sont une équipe très compétitive dans cette compétition et j'ai vraiment hâte d'en faire partie. Cette opportunité me permettra de franchir un nouveau cap et j’attends cela avec impatience. »

Pour l'entraîneur des Dracs, Steve McNamara : « Adam est un joueur dont la carrière décolle et est exactement ce dont nous avons besoin. Dur, intransigeant et talentueux, c'est une excellente recrue. »

Les Dragons Catalans poursuivent leur préparation et reprendront la saison 2023 en février.

Le parcours d'Adam Keighran

Date de naissance : 24 Avril 1997

Taille : 183 cm

Poids : 91 kg

Poste : Centre

Clubs précédents : New Zealand Warriors, Sydney Roosters

Débuts professionnels : New Zealand Warriors vs Canterbury Bulldogs, 16 Mars 2019

Ses stats en club : New Zealand Warriors (2019-20) : 9 matchs, 4 essais, 34 points | Sydney Roosters (2021-22) : 17 matchs, 4 essais, 86 points