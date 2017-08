Une première en France : l'association Section paloise lance son académie de rugby

C'est une mesure du projet porté par le président de l'association réélu en juin dernier. La Section paloise lance à la rentrée son académie de rugby. Une première en France. Objectif : former les futurs grands joueurs béarnais.

C'est une première en France. L'association Section paloise qui gère déjà l'école de rugby lance pour la saison à venir l'Académie Section paloise rugby (entre 13 et 15 ans). Une réunion de présentation a lieu ce vendredi soir (18 heures) au centre Nelson Paillou à Pau. L'idée est de présenter le projet et les éducateurs aux familles des académiciens. Une trentaine de jeunes choisis pour cette première promo. Cette académie est une nouveauté et devrait à terme enrichir l'effectif des professionnels.

"Le Béarn regorge de minerais"

En tout cas, c'est une mesure du projet défendu par président de l'association Michel Camptort, réélu en juin, et portée le directeur de l'école de rugby Philippe Racz. "C'est proposé un accueil aux enfants qui habitent hors de l'agglomération. Ils seront hébergés au collège innovant Pierre Emmanuel à Pau et pourront travailler avec la section rugby du collège Jeanne d'Albret, et le lundi soir au Rugby Park d'Idron. L'idée de repérer des joueurs de qualité qui joueront à la Section. Le Béarn regorge de minerais."

Repérer des joueurs de qualité qui joueront à la Section." ►Philippe Racz, un des trois responsables de l'Académie

"Il ne s'agit pas d'aller se servir à Bizanos, à Nay ou ailleurs, précise Philippe Racz. C'est une approche en accord avec les familles. Là dessus, je dirais que nous sommes en avance par rapport aux vingt-neuf autres clubs pros en France, même si on est en retard en termes de moyens. Mais attention. Nous voulons mettre les moyens. Nous mettons en place un dispositif médical de qualité, des moyens dignes du pôle Espoir ainsi qu'un accompagnement scolaire. Car le scolaire c'est très important.

Reprendre le centre de formation

A l'avenir, l'Académie Section paloise devrait s'étendre jusqu'à la catégorie Espoir. "On développe en sachant qu'à terme nous allons reprendre le centre de formation, assure Philippe Racz. C'est l'association qui gère les équipes qui évoluent dans les championnats fédéraux. C'est comme ça ! Ça comprend donc les Espoirs. Je ne comprends pas pourquoi c'est différent aujourd'hui. Nous voulons grandir. Il faudra donc aussi amener du monde. Je pense qu'à la fin on sera au-delà de 200.000 euros de budget."

Le début du rugby est prévu le 4 septembre au Rugby Park, 19 avenue du Camps à Idron. Puis, l'école, le jeudi 7 au collège Jeanne d'Albret, avenue des Lauriers à Pau.

