Une ProD2 à 18 : Laporte contre-attaque, Albi croit encore à la montée

Le vote avait sonné comme un coup de massue pour les espoirs de montée d'Albi (Tarn) et de Massy, tous les deux pensionnaires de Fédérale Une. Réunis par l'UCPR (Union des clubs professionnels de rubgy), les 16 dirigeants de ProD2 ont été unanimes, contre un championnat à 18 équipes. Pour eux cela entrainerait un championnat "illisible" (deux poules de 9) ou un calendrier trop chargé (une poule de 18). Alors que la décision finale devait être prise en fin de semaine, ce vote a agacé Bernard Laporte, défenseur d'une solution à 18.

Selon lui, avant ce vote, la LNR n'aurait pas donné toutes les informations aux dirigeants des clubs. "Nous avons fait des propositions concrètes et notamment la compensation à l’euro près, du manque à gagner de la redistribution des droits-télé à 18", écrit le président de la FFR dans un communiqué ce mardi 5 mai. Une compensation mise de côté par la LNR, selon l'ancien sélectionneur. Il réclame donc une décision en toutes connaissances de cause "en fin de semaine".

À Albi : "on ne le vit pas très bien"

Le président du club d'Albi, concerné par une éventuelle montée, croit toujours en ce scénario. Mais ces multiples revirements, Alain Roumegoux ne les vit "pas très bien". Pourtant, il lui reste encore de l'espoir, et celui-ci s'appelle clairement Bernard Laporte. "Je m'adresse à lui, pour lui dire qu'il insiste", déclare-t-il, "la ProD2 on travaille dessus depuis un mois et demi, la Fédérale on n'y a même pas pensé". Pour Alain Roumegoux, si Laporte ne cède pas, les Clubs seront obligés d'accepter la ProD2 à 18. "Rendez-vous au prochain épisode", dit-il au moment de raccrocher.