Une relégation inéluctable pour le FCG

Battus largement à Bordeaux samedi 46 à 14, Grenoble voit maintenant son avenir s'écrire en Pro D2. L'aboutissement d'une saison noire pour les rugbymen Rouge et Bleu.

Le FCG a samedi perdu tout espoir de maintien en Top 14. Battu dans l'engagement et finalement largement dominé 46 à 14 par Bordeaux-Bègles, Grenoble compte 13 points de retard sur le premier non relégable. Si mathématiquement la descente en Pro D2 n'est pas actée, c'est tout comme à seulement six journées de la fin d'une saison galère.

Blessés et défaites en série

Grenoble a passé toute la saison dans la zone rouge car dés les premiers matchs les défaites s’enchaînent. Plombé par une cascade de blessés, avec parfois la moitié de son équipe type sur le flanc, le FCG est tout de suite dans le dur. Plusieurs défaites de peu de points à domicile coûtent très cher, notamment celles contre La Rochelle, Bordeaux ou Pau. Manque de maîtrise, arbitrage litigieux, rien ne va, mais sur une saison entière il n'y a pas de hasard et Grenoble a affiché des lacunes. Une mêlée trop souvent bousculée, et surtout une défense trop perméable avec plus de 3 essais concédés par match en moyenne.

Des occasions manquées

Les Grenoblois n'ont pas baissé les bras, et ont progressivement relevé la tête accrochant des victoires importantes notamment contre Toulouse ou le Racing. Mais l'opération maintien passe par des succès à l'extérieur, ce que Grenoble ne sera pas en mesure de faire. Pourtant à trois reprises, au Racing, à Clermont et à Brive le FCG est en mesure de décrocher une victoire qui aurait tout changer. Mais les Grenoblois ne saisissent pas leur chance, il n'en auront malheureusement plus d'autres.

Mahamadou Diaby fait partie des joueurs qui devraient quitter le FCG © Radio France - Justine Hamon

Une saison à terminer et un avenir à assurer

Il reste 6 matchs a jouer, et le 6 mai date de la dernière journée est encore loin, cela va être long, mais cette période va aussi être importante pour l'avenir du FCG. Le club terminera son exercice budgétaire en déficit et s'il n'a pour l'instant pas pour inquiétude majeure, le remplissage du stade des alpes est un des enjeux de la fin de saison. En même temps, Toulon, Clermont, Castres et Lyon ce sont pas de petites affiches.

Le groupe de la saison prochaine est déjà bien avancé, dés le mois de décembre Bernard Jackman a été confirmé à son poste d’entraîneur même en cas de descente. L'équipe est en partie construite, avec un recrutement axé sur des jeunes ou des joueurs de Pro D2. Plusieurs cadres comme H.Roodt, G.Aplon, F.Alexandre ou L.Dupont ont prolongé preuve que Grenoble veut rester ambitieux. Mais d'autres joueurs devraient partir comme X.Mignot, J.Wisniewski, ou Chris Farrell. Avec cette descente désormais inéluctable, une page va se tourner.