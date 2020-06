Une reprise des entraînements en douceur pour le club de rugby de Seichamps

Dès qu'il a reçu les autorisations de la ligue régionale de rugby et de la mairie de Seichamps, le club a mis les bouchées doubles pour permettre aux licenciés de reprendre les entraînements ce mercredi. Protocole sanitaire oblige, la reprise se fait pas-à-pas, sans ballon et sans contact.

Les 400 licenciés du club de rugby de Seichamps l'attendaient avec impatience : depuis ce mercredi, les entraînements reprennent sur le terrain de la plaine Flageul. Une reprise qui se fait bien évidemment dans le respect des normes sanitaires, par groupe de neuf joueurs maximum. Ce qui signifie : aucun contact et pas de ballon. Il s'agit uniquement de faire de la remise en forme, conformément plan de redémarrage rédigé par la Fédération française de rugby.

Remise en forme pour éviter les blessures

"Cela va du stade 1, avec la réathlétisation sans ballon au stade 6 et la reprise des championnats, décrit Christophe Gauthier, le secrétaire général du club. Nous, comme on reprend, on reprend au stade 1 et à priori, on devrait, la semaine prochaine passer au stade 3 assez rapidement."

Christophe Gauthier et les autres membres du staff ont reçu les autorisations de la Ligue et de la mairie en début de semaine. Ils se sont activés pour assurer la reprise ce mercredi. "Il y a vraiment un souhait de reprendre, beaucoup de jeunes se sont mis à rejouer depuis le déconfinement. Et ce qui devait arriver est arrivé, il y a déjà eu quelques blessés", raconte-t-il.

"Cela fait du bien, j'aime beaucoup ce sport et je n'étais encore presque jamais sorti, confie Félicien, 8 ans. Ce jeune rugbyman fait partie des cinq premiers licenciés de sa catégorie à ouvrir le bal. Les pratiquants doivent arriver en tenue, se laver les mains, prendre leur propre gourde. Des plots espacés de cinq mètres délimitent les couloirs réservés à chaque joueur. "C'est vrai que ce n'est pas évident, mais on va prendre l'habitude", assure Félicien.

Le club de Seichamps espère une reprise des matchs amicaux dès le mois d'août.