"Une saison spéciale mais excitante" pour Clément Poitrenaud et le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain a pu tester 37 joueurs à Colomiers ce vendredi soir (victoire 7-26) lors du premier match amical de l'été. Un rendez-vous abordé avec sérieux par les Rouge et Noir. Débrief avec Clément Poitrenaud.

Qu'est-ce qu'on retient d'une première sortie comme celle-ci ?

C'est donner un peu de rythme à chacun d'entre eux et valider certaines choses qu'on a travaillées depuis trois semaines. C'est un premier match amical, il faut se remettre tranquillement dans le bain avant d'accélérer un peu la semaine prochaine contre Montpellier en espérant être prêt pour la reprise à Bayonne.

Et vous serez prêts ?

On n'a pas révolutionné grand chose à l'intersaison du fait du manque de temps et du fait de notre effectif. Les garçons savent où ils mettent les pieds. Ils connaissent ce qu'on leur demande. Sur le rugby, ça va relativement vite. Après, il faut trouver cette cohésion et cette énergie qu'on a réussi à avoir la saison dernière. Il faut d'abord travailler sur les automatismes et cette capacité à bien communiquer.

On a vu de belles choses pour une première...

On n'a pas changé notre système. On a fait quasiment que du rugby depuis la reprise. Le physique était intégré aux séances de rugby. On a enlevé cette phase 100% préparation physique pour faire un mois de rugby non stop. C'est plutôt encourageant pour une première sortie oui.

C'est particulier de préparer une saison sans 17 internationaux non ?

C'est spécial mais en même temps c'est vachement excitant de vivre ça. On sait qu'on aura peut-être des moments difficiles mais on va y mettre beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie pour recréer une équipe dans l'équipe un peu à l'ancienne. On va s'accrocher.